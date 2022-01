Basia Kurdej-Szatan udzieliła wywiadu Magdzie Mołek w jej internetowym programie "W moim stylu". Aktorka po raz kolejny odniosła się do skandalu, który wywołała, kiedy w sposób kontrowersyjny i dość wulgarny opisała jeden z filmików z granicy polsko-białoruskiej z udziałem Straży Granicznej i uchodźców na którym było słychać m.in. płacz małych dzieci. Podczas rozmowy z Mołek Kurdej-Szatan nie mogła powstrzymać łez. Opowiedziała m.in. o konsekwencjach swojej wypowiedzi oraz utracie pracy. Basia Kurdej-Szatan: "Stałam się naczelną zdrajczynią kraju" Chyba nikt, a z pewnością Basia Kurdej-Szatan, nie spodziewał się, jak wielkie zamieszanie może wywołać jeden post na Instrgamie. Tak było z wpisem aktorki, która oglądając przerażające nagranie z granicy, w ostrych słowach oceniła działalność Straży Granicznej: K****a!!! Co tam się dzieje!!! To jest k***a „straż graniczna"??? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO!!! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy!!! Jak tak można!!! Mordercy!!!!! Chcecie takiego rządu wciąż??? Który zezwala na takie rzeczy, wręcz rozkazuje tak się zachowywać? - napisała wówczas gwiazda. Aktorka, widząc, jak wielkie poruszenie wywołał jej wpis, usunęła go i od razu przeprosiła wszystkich, tłumacząc, że nie chodziło jej o całą Straż Graniczną, zaś odniosła się tylko i wyłącznie do sytuacji z filmu, który obejrzała. Mołek w rozmowie z Kurde-Szatan zdradziła, że nie była w stanie obejrzeć go w całości, Basia zaś tak, stąd jej ostra reakcja: Z jednej strony ta sytuacja nauczyła mnie, żeby ważyć słowa i że powinnam była wyrazić to w innymi słowami. Z drugiej strony wyraziłam to właśnie takimi słowami, jakie miałam po obejrzeniu tego 3-minutowego filmiku,...