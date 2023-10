Po opublikowaniu emocjonalnego komentarza przez Basię Kurdej-Szatan, który dotyczył wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej, o aktorce wypowiedziało się już wiele osób związanych z mediami. Niedawno na jej temat rozmawiali Krzysztof Stanowski oraz Kuba Wojewódzki przy okazji wywiadu, którego "Król TVN" udzielił w Kanale Sportowym. Panowie wdali się w zaciętą dyskusję, prezentując odmienne stanowiska.

W rozmowie z naszą reporterką Basia Kurdej-Szatan skomentowała dyskusję na swój temat. Aktorka zwolniona z TVP odniosła się do wsparcia udzielonego przez "Króla TVN" oraz ostrej opinii Krzysztofa Stanowskiego. Co powiedziała?

Basia Kurdej-Szatan doceniła wsparcie Wojewódzkiego

Choć Kuba Wojewódzki nie stroni od kontrowersyjnych wypowiedzi i często ostro wypowiada się na temat znanych osób - nawet tych, z którymi pracuje - to nie dołączył do grona potępiającego Basię Kurdej-Szatan. "Król TVN" podkreślił, że uważa aktorkę za przyjaciółkę i to, co ją spotkało, jest niesprawiedliwe. Dodał, że sam nie opublikowałby takiego komentarza, ale reakcja otocznia była nieadekwatna i krzywdząca.

To, co spotkało moją serdeczną przyjaciółkę Basię Kurdej-Szatan... Mogę to powiedzieć śmiało: poniosło ją, bo pomieszały jej się sfery prywatne i publiczne, ale jak przyznasz, że to, co ją spotkało... Nie wiem, czy wiesz, najpierw wyrzucili ją z "M jak miłość", później jej faceta z "M jak miłość" - mówił w Kanale Sportowym.

Mnie jest jej żal. Nie broniąc Basi, bo ja bym przy moim temperamencie polemiczno-publicystycznym nie użył takiego zwrotu, ale jak w sejmie prezes-zombie używa zwrotu "mordercy", "bandyci"... Tych posłów wybieramy my, my im płacimy pensje. Ktoś, mówiąc wprost, mobbinguje naszych pracowników. Dlaczego nie ma takich retorsji? Basia jest łatwiejszym celem niż prezes partii, tak jak ja - dodał.

Zapytana o to przez naszą reporterkę Basia Kurdej-Szatan przyznała, że jest jej bardzo miło. Aktorka była wyraźnie zadowolona z tego, że Kuba Wojewódzki stanął po jej stronie. Natomiast Krzysztof Stanowski cały czas podkreślał, że nie żal mu artystki. Była gwiazda "M jak miłość" postanowiła wbić mu szpilę. Zobaczcie, co powiedziała.