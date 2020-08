Basia Kurdej-Szatan właśnie rozpoczęła 9. miesiąc ciąży. Radosnym oczekiwaniem podzieliła się z fanami na Instagramie oraz zdradziła jak się czuje. Drugie dziecko aktorki i jej męża, Rafała Szatana, może pojawić się na świecie lada chwila! Szczęśliwa mama uwieczniła ostatni miesiąc ciąży na przepięknych zdjęciach. Internauci nie mogą nachwalić się jej figury. Koniecznie musicie to zobaczyć.

Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan już niedługo powitają na świecie swoje drugie dziecko. Aktorka właśnie rozpoczęła 9. miesiąc ciąży. Na swoim Instagramie publikuje przepiękne zdjecia, upamiętniające ten radosny okres.

Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan bardzo długo nie potwierdzali tego, że spodziewają się dziecka, chociaż spekulacje w mediach pojawiły się już na kilka miesięcy wcześniej. Radosną nowiną podzielili się, gdy aktorka była już w piątym miesiącu ciąży. Dziś to już początek dziewiątego. Basia podzieliła się swoimi obawami z obserwującymi:

Internautki nie zawiodły i od razu pospieszyły ze słowami wsparcia dla Basi. Nie brakowało również komplementów dla przepięknej przyszłej mamy:

- Piękne zdjęcie 😍😍😍

- Kwitniesz Basiu

- O jezu 💜Basiu to zdjęcie jest prześliczne. Takie jasne, a nie szare🙈😅chociaż szare też były cudne. Ale to zdjęcie jest moim ulubionym że wszystkich! Poprawiłaś mi dzień! Dziękuję! Love you

- Pani Basiu pięknie po prostu pięknie pani wygląda czuje ze bedzie chłopczyk 😅😜gorąco pozdrawiam was całą rodzinę 😄🥰

- Pięknie wyglądasz ❤️🤗 ostatki to wymagający czas rozumiem. Wysyłam moc i dobrą energię 🤗🤗