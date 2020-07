Basia Kurdej-Szatan opublikowała romantyczne zdjęcie z mężem. Fani jednak są zniesmaczeni. Wszystko przez jeden szczegół 

Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan przeżywają teraz radosny okres. Niedługo na świecie przywitają swoje drugie dziecko. Hania również nie może doczekać się, kiedy już będzie starszą siostrą. Zakochani i szczęśliwi rodzice publikują w sieci romantyczne zdjęcia. Jednak jedno z ostatnich podzieliło fanów, którzy postanowili wyrazić swój niesmak w komentarzach. Co ich tak zraziło?

Zobacz także: Producenci "M jak miłość" zapewnią Basi Kurdej-Szatan specjalne warunki pracy! Znamy szczegóły

Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan czekają na narodziny synka. Swoją radością i wciąż rosnącą miłością, jaką siebie obdarzają, dzielą się w sieci. Pokazali romantyczne zdjęcia zrobione w polu kukurydzy:

Internauci skomplementowali Basię i Rafała, jednak nie wszystkim do gustu przypadło miejsce, w którym przyszli rodzice zrobili sobie zdjęcia. Nie wszyscy są zadowoleni z panującej od niedawna mody na robienie sobie zdjęć w polu nieważne czy kukurydzy, lawendy, maku czy rzepaku. Podkreślają, że to niszczenie ciężkiej pracy rolników, którzy ciężko pracują na plony:

Nie wiadomo jednak czy Basia i Rafał robili zdjecia w kukurydzy bez wiedzy właściciela pola. Poza tym, w przypadku kukurydzy, mogli nie wyrządzić żadnych szkód. Niedawno na temat robienia zdjęć w polach wypowiedział się Łukasz z "Rolnik szuka żony":

Na pewno żaden rolnik nie życzy sobie tego, żeby niszczyć mu uprawę. Jeśli roślinę zgnieciesz, złamiesz albo uszkodzisz, to ona nie wyda plonu. Co innego, jeśli wchodzisz na skraj pola i robisz sobie zdjęcie, a co innego, jak się tam wtaczasz. Bo widziałem i takie ujęcia, jak ktoś kładzie się w ten rzepak, a jak złamie się łodyga to koniec - powiedział w rozmowie z Plotkiem, nawiązując do robienia zdjęć w polach rzepaku