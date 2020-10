Basia Kurdej-Szatan remontuje nowe mieszkanie w Warszawie. Widok z balkonu zachwyca!

Ten rok był pełen zmian dla Basi Kurdej-Szatan i całej jej rodziny! Niedawno powitali na świecie nowego członka rodziny, jednak okazuje się, że to nie koniec rewolucji. Aktorka wraz z mężem właśnie pokazali zdjęcia ze swojego nowego mieszkania, do którego już niedługo się wprowadzą. Można im pozazdrościć nawet widoku z okna!

Zobacz także: Dom Barbary Kurdej-Szatan robi wrażenie! Widzieliście, jak urządziła kuchnię i pokój córki?

Basia Kurdej-Szatan kupiła nowe mieszkanie w Warszawie. Jak mieszka?

Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan kupili nowe mieszkanie w Warszawie. Pierwszymi zdjęciami z nowego lokum pochwalili się na Instagramie. To już kolejna nieruchomość w jaką zainwestowali w ciągu ostatnich lat. Nie tak dawno przecież nabyli przepiękny dom, w który włożyli całe serce. Aktorka podkreślała, że cały wystrój wnętrz projektowali sami, nie korzystając z porad dekoratora ani projektanta. Wygląda na to, że przyszedł czas na kolejną rewolucję oraz mieszkanie w stolicy.

- #pięknaWarszawa 🌃 #niemogęsiędoczekać 🌠 #alebędziefajnie !!! - napisała aktorka

- Będzie zawodowo! - dodał Rafał Szatan

Co prawda mieszkanie na razie jest w stanie deweloperskim, co widać na jednym ze zdjęć, jednak widok z okna zachwycił internautów. To chyba jeden z najlepszych widoków, jaki chciałby mieć mieszkaniec Warszawy:

- Cudownie. A nie szkoda Wam domu z ogrodem, zwłaszcza teraz w okresie koronawirusa?

- Widoki nieziemskie!

- No pięknie! Widok na Manhattan Warsaw

Gratulujemy rodzinie Szatanów nowej nieruchomości i mamy nadzieję, że będzie im się dobrze mieszkać! Myślicie, że to wnętrze również zaprojektują według własnych pomysłów?

Zobacz także: Gwiazdy o synku Basi Kurdej-Szatan: "Wykapany tata", ale fani mają inne zdanie! Do kogo jest podobny?

Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan remontują nowe mieszkanie. Czas na kolejną rewolucję w ich życiu.

Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan zamieszkają w mieszkaniu z przepięknym widokiem na Warszawę. To kolejna duża zmiana w życiu ich rodziny. Niedawno na świecie pojawiło się ich drugie dziecko, a teraz czas na nowe lokum! Dzieje się!

East News