Gwiazdy o synku Basi Kurdej-Szatan: "Wykapany tata", ale fani mają inne zdanie! Do kogo jest podobny?

Basia Kurdej-Szatan po raz drugi została mamą. Uroczym zdjęciem z dzieckiem pochwalił się w mediach społecznościowych dumny tata. Muzyk potwierdził też, że ich synek będzie miał na imię Henio, tak jak już wcześniej wielokrotnie informowała aktorka w wywiadach.

Jesteś najpiękniejszym Prezentem!! Cześć Synku, to będzie cudowna Przygoda ❤️

@kurdejszatan jesteś najwspanialszą i najdzielniejszą Mamą! Kocham Was !!

No... to mamy już komplet 🤗 #henio