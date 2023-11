1 z 5

Jak mieszka Barbara Kurdej-Szatan? Jedna z najpopularniejszych gwiazd serialu "M jak miłość" ponad rok temu przeprowadziła się do nowego domu. I chociaż aktorka rzadko publikuje w sieci zdjęcia ze swojego apartamentu, to na jej profilu na Instagramie co jakiś czas pojawiają się nowe fotki wykonane właśnie w kuchni, czy łazience Barbary Kurdej-Szatan.

Jak gwiazda seriali "M jak miłość" i "W rytmie serca" urządziła swój dom? Zobaczcie sami!

Zobacz także: Basia Kurdej-Szatan zastąpiła Joannę Koroniewską w "M jak miłość". Czy prywatnie się lubią? Będziecie zaskoczeni!