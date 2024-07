Barbara Kurdej-Szatan pokazała córkę na Facebooku! Aktorka zamieściła w sieci rodzinne zdjęcia z małą Hanią. Gwiazda nie zdecydowała się jednak, by pokazać twarz swojej córeczki. Wybrała jedynie takie fotki, na których widzimy Hanię z tyłu lub z boku. Zdjęcia powstały przy okazji wspólnego wyjazdu całej rodziny do Krakowa. Cała rodzina wybrała się do stolicy Małopolski z ważnej przyczyny. Rafał Szatan, mąż aktorki, ma dziś wieczorem premierę widowiska muzyczno-tanecznego "Variete Film Show", w którym był kierownikiem wokalnym.

Reklama

Spacerujemy po Krakowie przed wieczorną premierą "Variete Film Show", w którym Rafał był kierownikiem wokalnym. Dużo pracy, a teraz stresu - trzymajcie za Niego kciuki :))))) my z Hanką dziś na widowni oglądamy, wspieramy, relaksujemy się i słuchamy :))))))

Miłego dnia !!! :)))

Rodzinne fotki państwa Szatan rozczulają! A mała Hania? Tylko spójrzcie na jej piękne, długie, gęste włosy. Chyba domyślamy się, po kim je odziedziczyła. ;) Uważacie, że Barbara Kurdej-Szatan powinna zdecydować się na okładkową sesję z córką?

Zobacz też: Basia Kurdej-Szatan pokazała mamę. Jest podobna do bardzo znanej na całym świecie aktorki!

Zobacz także

Barbara Kurdej-Szatan pochwaliła się rodzinnymi fotkami w Internecie.

Facebook

Mała Hania ma piękne, długie włosy po mamie!

Facebook

Reklama

Barbara Kurdej-Szatan jeszcze nie zdecydowała się na okładkową sesję z córką. Powinna to zrobić?