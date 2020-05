Basia Kurdej-Szatan nie planuje urlopu macierzyńskiego? Już szuka profesjonalnej niani!

Basia Kurdej-Szatan dopiero w 5. miesiącu ciąży zdecydowała się poinformować, że spodziewa się drugiego dziecka. Gwiazda we wrześniu po raz drugi zostanie mamą i jak informuje serwis "Pomponik" nie planuje długiego urlopu macierzyńskiego. Okazuje się, że aktorka chce wrócić do pracy jeszcze w grudniu, dlatego już teraz rozpoczęła poszukiwania profesjonalnej niani. Zobaczcie, jaki ma plan!

Basia Kurdej-Szatan wróci do pracy dwa miesiące po porodzie?

Basia Kurdej-Szatan jest jedną z najbardziej lubianych gwiazd polskiego show-biznesu. Jej dobra passa cały czas trwa i aktorka zamierza pogodzić macierzyństwo z karierą zawodową i po narodzinach drugiego dziecka planuje szybko wrócić do pracy. Według informatora "Pomponika" gwiazda "M jak miłość" po narodzinach dziecka planuje jedynie dwumiesięczną przerwę i już w grudniu wraca do swoich obowiązków, a być może poprowadzi również imprezę sylwestrową!

Basia nie może pozwolić sobie na długi urlop. Na początku grudnia wraca na plan polsatowskiego serialu. Bardzo prawdopodobne, że poprowadzi też imprezę sylwestrową stacji. Nina Terentiew ma wiele pomysłów na nią. Możliwy jest jakiś program o macierzyństwie - zdradza informator "Pomponika".

Pomóc w powrocie do pracy ma profesjonalna niania. Gwiazda doskonale wie, że o zaufaną osobę nie jest łatwo, dlatego już teraz zaczęła poszukiwania. Do tej pory gwiazdy często zabierały ze sobą dzieci na plan, ale w obecnej sytuacji epidemicznej trudno przewidzieć czy pod koniec roku będzie to możliwe i bezpieczne!

Basia Kurdej-Szatan planuje szybki powrót do pracy.

Znalezienie dobrej niani nie jest łatwe, dlatego aktorka już teraz rozpoczęła poszukiwania.