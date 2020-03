Basia Kurdej-Szatan na okładce "Flesza"! Kiedy skończy się ten koszmar? "Koronawirus niszczy życie aktorów"

Już od poniedziałku w sprzedaży najnowszy numer magazynu "Flesz"! Na okładce Barbara Kurdej-Szatan. Polska aktorka jest przerażona koronawirusem i jego wpływem m.in. na środowisko aktorskie. Wszystkie teatry zostały zamknięte, co wiąże się z chwilową utratą pracy aktorów:

My dziś jeszcze pracujemy na planie... ale spektakle wszystkie odwołane. Nasza najbliższa trasa z "Pikantnymi" odwołana. Artyści, którzy pracują tylko w teatrze nie grają spektakli, nie będą mieli za co żyć... Co za czas... Mam nadzieję, że szybko się skończy ten koszmar... - napisała na Instastory Basia Kurdej-Szatan.