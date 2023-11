Basia Kurdej-Szatan w finale 10. edycji "Tańca z gwiazdami" rywalizowała z Damianem Kordasem. Mimo że od początku programu była faworytką to zwycięzca "Masterchefa" wygrał jubileuszową edycję. To już kolejne zwycięstwo na koncie przystojnego kucharza. Widać, że Damian Kordas jest człowiekiem wielu talentów! Nie tylko świetnie gotuje, co pokazał w 4. edycji "Masterchefa", ale też doskonale tańczy.

Zapytaliśmy Basię Kurdej-Szatan, jak przyjęła wiadomość o zwycięstwie Damiana w "Tańcu z gwiazdami". Gwiazda jest rozgoryczona przegraną? Obejrzyjcie wideo i poznajcie odpowiedzi na te pytania!

Basia Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke w "Tańcu z Gwiazdami".

East News