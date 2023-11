Finał 10. jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami" przysporzył widzom ogromnych emocji. Od początku programu faworytką była Basia Kurdej-Szatan i kiedy dotarła do finału była typowana do zwycięstwa. Jednak to Damian Kordas wygrał 10. edycję tanecznego show, a Party.pl zapytało aktorkę, jak przyjęła werdykt widzów. Basia Kurdej-Szatan zdradziła, że jest najlepszym dowodem na to, że program nie jest ustawiony. Dlaczego tak sądzi?

Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, czy gwiazda "M jak miłość" jest rozgoryczona przegraną czy przyjęła ją bez wielkich emocji. Nie uwierzycie, co powiedziała na temat partnera tanecznego!

East News