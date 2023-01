Bartosz Żukowski na zakupach. Tak dziś wygląda Walduś z "Świata wg Kiepskich"

Bartosz Żukowski zdobył ogromną popularność dzięki roli w wielkim hicie Polsatu "Świat według Kiepskich". Widzowie pokochali serialowego Waldusia, syna głównego bohatera. Serial o rodzinie Kiepskich miał swoją premierę w 1999 roku, a Bartosz Żukowski występował w nim od samego początku, czyli miał wówczas 24 lata. Dziś aktor ma już 46 lat i jak widać na najnowszych zdjęciach przeszedł sporą metamorfozę! Bartosz Żukowski z psem na spacerze Bartosz Żukowski bardzo rzadko pojawia się na oficjalnych imprezach, ale teraz możemy zobaczyć go na zdjęciach paparazzi. Aktor został "przyłapany" podczas spaceru z psem i w restauracji. Bartosz Żukowski na najnowszych zdjęciach jest nie do poznania! Zobaczcie najnowsze zdjęcia Bartosza Żukowskiego. Aktor zupełnie nie przypomina serialowego Waldusia Kiepskiego z serialu Polsatu! Zobacz także: Bartosz Żukowski mógł nie zagrać Waldka Kiepskiego! A kto miał wcielić się w tę rolę?! Na zdjęciach paparazzi wyraźnie widać, że Bartosz Żukowski ma znacznie dłuższe włosy i zapuścił brodę. Gwiazdor "Świata według Kiepskich" na co dzień wybiera luźne i sportowe stylizacje- tak też było również teraz. Po spacerze z psem Bartosz Żukowki wybrał się do jednej z warszawskich restauracji pod którą wypalił papierosa. Zobacz także: QUIZ! 23 pytania ze "Świata według Kiepskich" na 23-lecie! Jak dobrze znacie ten serial? Oglądaliście "Świat wedlug Kiepskich" z udziałem Bartosza Żukowskiego? Co sądzicie o metamorfozie aktora? Waszym zdaniem bardzo się zmienił? Zobacz także: Tak dziś wygląda Mariolka ze "Świata według Kiepskich". Przeszła sporą metamorfozę!