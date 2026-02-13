Aktor Bartosz Żukowski, który przez lata wcielał się w postać Waldusia ze "Świata według Kiepskich", zaniepokoił fanów informacją o pobycie w szpitalu. Niespodziewanie na jego profilu na Instagramie pojawiło się zdjęcie ze Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie, gdzie przebywał na oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej.

Dlaczego Bartosz Żukowski trafił do szpitala w Olsztynie?

Bartosz Żukowski trafił do szpitala w Olsztynie i miał zabieg, jednak nie ujawnił, na czym on polegał ani co było powodem hospitalizacji. W ostatnim czasie Bartosz Żukowski stopniowo powracał do aktywności zawodowej po kilkuletniej przerwie spowodowanej problemami osobistymi. Niedawno widzowie mogli go oglądać podczas walki w Fame MMA, gdzie stanął naprzeciw Szalonego Reportera. Aktor postanowił podzielić z fanami zaskakującymi informacjami prosto ze szpitalnej sali.

Po zabiegu Bartosz Żukowski opublikował emocjonalny wpis, w którym zwrócił się bezpośrednio do personelu Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie. W poście nie zabrakło szczerych podziękowań dla całego zespołu medycznego. Aktor podkreślił:

Szpital Wojewódzki w Olsztynie, oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, wspaniały chirurg i cały zespół pogodnych lekarzy i pielęgniarek z oddziału i bloku operacyjnego. Uśmiech, życzliwość i pełen profesjonalizm! Bardzo Wszystkim serdeczne dziękuję za pomoc i opiekę. Nie mogłem trafić w lepsze ręce.

Fani wspierają Bartosza Żukowskiego

Swoim wpisem Bartosz Żukowski wzbudził ogromne emocje wśród fanów, którzy nie kryli niepokoju o jego zdrowie. W komentarzach pod postem internauci przesyłali aktorowi życzenia powrotu do zdrowia i wyrażali zaskoczenie całą sytuacją. Komentarze pod wpisem aktora pełne są wyrazów troski, wsparcia i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Wiele osób przyznało, że wiadomość ta mocno ich zaskoczyła, a niektórzy wręcz nie mogą uwierzyć, że popularny "Walduś" musiał przejść zabieg.

Szybkiego powrotu do zdrowia.

Życzę ci mega zdrówka. Bartosz oraz szybkiego powrotu do niego.

Bardzo wiele, sporo zdrowia ci życzę'Cycu' trzymaj sie cieplutko pozdrawiam - czytamy w komentarzach.

Zarówno fani, jak i przedstawiciele branży filmowej wyrażają nadzieję, że aktor szybko wróci do formy i znów pojawi się na ekranach. Na razie jednak wszyscy czekają na kolejne informacje i możliwe wyjaśnienia dotyczące powodów hospitalizacji oraz dalszych losów Bartosza Żukowskiego.

