Enrique Iglesias i Anna Kournikova niedawno zostali po raz trzeci rodzicami! Informacje o narodzinach kolejnego potomka tej pary przekazał brat piosenkarza Julio Junior podczas radiowego wywiadu. Nie było jednak wiadome, czy na świat przyszedł chłopczyk czy dziewczynka. Teraz piosenkarz i tenisistka postanowili się pochwalić zdjęciami z tego wyjątkowego wydarzenia. Zobaczcie jakie rozczulające zdjęcia opublikowali! Zobacz także: To najsłodsze, co dziś zobaczycie! Enrique Iglesias i Anna Kurnikowa pokazali ZDJĘCIA bliźniaków! Enrique Iglesias i Anna Kournikova pokazali zdjęcia z porodówki Enrique Iglesias i Anna Kournikova od 2001 roku tworzą zgraną, ale bardzo skrytą parę. Piosenkarz i tenisistka poznali się na planie teledysku i od tamtej pory są nierozłączni. W 2017 roku doczekali się bliźniaków Lucy i Nikolasa, a pod koniec stycznia tego roku na świat przyszło ich trzecie dziecko! Ciąża Kournikovej była jednak owiana tajemnicą. Świeżo upieczeni rodzice nie ujawnili nawet płci swojego kolejnego potomka. Jednak teraz postanowili przerwać milczenie w tym temacie i pochwalili się bardzo intymnymi zdjęciami z... porodówki! Jak wynika z opublikowanych przez piosenkarza zdjęć, Enrique Iglesias był przy narodzinach trzeciego dziecka! Wokalista pochwalił się tym faktem w mediach społecznościowych i pokazał swojego potomka! Moje słoneczko 01.30.2020 - napisał Enrique Iglesias pod zdjęciem. Piosenkarz nie zdradził jednak płci ani imienia dziecka. Jednak po słodkiej opasce na główce maluszka można wywnioskować, że najprawdopodobniej para doczekała się dziewczynki! Gratulacje napływają do świeżo upieczonych rodziców z całego świata, a zdjęcie Enrique natychmiast rozprzestrzeniło się w sieci! Również Anna Kournikova zdecydowała się na opublikowanie intymnych zdjęć z porodówki. Widać, że para...