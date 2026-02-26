Aleksander Milwiw-Baron i Sandra Kubicka formalnie stali się małżeństwem w kwietniu 2024 roku. Ich relacja nie przetrwała próby czasu, a rozprawa rozwodowa medialnej pary odbyła się 25 lutego 2026 roku. Teraz muzyk zabrał głos po wydarzeniu, które natychmiastowo obiegło media.

Baron zabrał głos po rozprawie rozwodowej z Kubicką

Aleksander Milwiw-Baron i Sandra Kubicka oficjalnie ogłosili swoje rozstanie już kilka miesięcy temu. Do rozprawy rozwodowej doszło 25 lutego 2026 roku. Na miejscu byli paparazzi oraz media, a wydarzenie szybko stało się głównym tematem w Internecie. Sytuacja między modelką a muzykiem była bardzo napięta, a na terenie sądu nie zabrakło ochrony oraz funkcjonariuszy policji. Teraz Baron zdecydował się na symboliczny komentarz nawiązujący do całej sytuacji.

Na swoim Instagramie udostępnił serię zdjęć opatrzonych symbolicznym opisem.

Zmiany w głowie, zmiany na głowie. Nowy etap w życiu to symboliczny powód na nową fryzurę przekazał Baron.

Z radosnych zdjęć muzyka, również z fryzjerką u boku, oraz dalszego opisu można wywnioskować, że nie brakuje mu energii i motywacji do działania w symbolicznym, nowym etapie jego życia.

NOWY ROK, NOWY JA, ROK KONIA, HERE WE GO dodał muzyk.

Tak wyglądały kulisy rozprawy rozwodowej Barona i Kubickiej

Według medialnych doniesień atmosfera wokół rozprawy rozwodowej mającej miejsce w jednym z warszawskich sądów miała być wyjątkowo napięta. Przed oficjalną częścią Baron odbył rozmowę z Sandrą, podczas której podwyższonym tonem powiedział: "Sandra, przestań. Nie rozmawiam z tobą". Z sali rozpraw słyszalne miały być podniesione głosy. Znamienne było też wejście Barona do budynku w towarzystwie prywatnej ochrony, a także obecność na miejscu policji, która dbała o porządek.

Mimo tak napiętego charakteru wydarzenia, po rozprawie Kubicka zaprezentowała się reporterom z uśmiechem na twarzy, energicznym krokiem zmierzając do swojego samochodu. Jak można było zobaczyć na InstStories, popołudnie spędziła nad serialem dokumentalnym "Doda". W swojej recenzji Kubicka porównała się do Dody, zestawiając ich związkowe doświadczenia.

