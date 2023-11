Julia Wieniawa i Alek Baron spotykają się ze sobą od około czterech miesięcy. Zakochani na początku ukrywali swój związek, ale teraz miłość okazują sobie na każdym kroku. Ostatnio muzyk pochwalił się wyjątkowym prezentem, który wręczył aktorce. 20-latka była zachwycona!

Baron dał Julce kwiaty

Pod koniec ubiegłego roku Julia Wieniawa rozstała się z Antkiem Królikowskim. Para spotykała się ze sobą dwa lata, jednak dziś aktorzy nie rozpamiętują już przeszłości i są w nowych związkach. Julka Wieniawa spotyka się ze starszym o 15 lat Baronem, natomiast Antek zakochał się w tajemniczej Kasi, która w przeciwieństwie do gwiazdy "Rodzinki.pl" unika błysku fleszy. Czy młodej aktorce i jej ukochanemu nie przeszkadza duża różnica wieku? Oczywiście, że nie, gwiazdy nie widzą świata poza sobą i świetnie się dogadują!

- A kto dostał dziś polne kwiaty od serca? ???????? Wysyłam Wam wszystkim cudowną moc na nadchodzący weekend! - napisał Alek na Instagramie.

Zobacz także: Antoni Królikowski przyłapany z dziewczyną na randce! Kupił jej piękny bukiet kwiatów i nie może oderwać od niej wzroku

Pod postem Julia od razu odpowiedziała, że to do niej trafił piękny bukiecik, na co fani natychmiastowo zareagowali pisząc jej, że jest "szczęściarą".

- Ale milusio! - Julka to szczęściara - Pięknie - Polne bukiety mają moc - czytamy w komentarzach.

Jeden z internautów spytał się Barona, czy Julia dostała kwiatki z okazji zaręczyn?! Myślicie, że to już pora na kolejny krok w ich związku?

Julia Wieniawa i Baron spotykają się od 4 miesięcy

East News