Baron skomentował związek z Blanką Lipińską. Jego słowa tylko podgrzewają atmosferę!

Media obiegła informacja, że Alek Baron i Blanka Lipińska są parą. Pisarka towarzyszyła muzykowi podczas sobotniego finału "The Voice Kids", gdzie dodawała mu ponoć otuchy. Do tej pory para nie potwierdziła oficjalnie i jednoznacznie tych plotek, jednak Baron umieścił na swoim Instagramie bardzo wymowny wpis. Co napisał?

Baron komentuje związek z Blanką Lipińską

Wiadomość o związku Blanki Lipińskiej z Baronem jest dużym zaskoczeniem. Tym bardziej, że pisarka jeszcze do niedawna zarzekała się, że na razie nie planuje angażować się w żadne relacje. Cały swój czas chciała poświęcić na ekranizację swojej powieści oraz na inne aktywności zawodowe. Nic więc dziwnego, że doniesienia o związku rozgrzały fanów zarówno jej, jak i muzyka.

Baron zdecydował się na umieszczenie bardzo wymownego wpisu na swoim Instagramie. Po finale "The Voice Kids" postanowił odpocząć i wyjechał do Czech. Publikując zdjęcie z wyjazdu napisał:

Gdy szumią wierzby... moja głowa relaksuje się w ciszy. Ahoj!

Czy zdecydują się publicznie potwierdzić związek, czy jednak nie będą się z nim afiszować? Czas pokaże.

Baron skomentował zamieszanie wokół jego związku z Blanka Lipińska na Instagramie

Jak na razie ani Blanka Lipińska ani Baron nie potwierdzili jednoznacznie, że coś ich łączy