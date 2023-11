Julia Wieniawa i Baron nie są już razem. Po kilku miesiącach głośnego związku muzyk i aktorka rozstali się ze względu na brak czasu.

Ostatnio nie mieli dla siebie czasu. Julia wystartowała teraz z dużym projektem filmowym, na którym chce się skupić, on ma "The Voice". Mimo ogromnej fascynacji na początku, to się po prostu naturalnie rozeszło po kościach - czytaliśmy na Pudelku.

Julia i Alek rozeszli się jednak w zgodzie i przyjaźni, o czym może świadczyć ich wymiana zdań na Instagramie.

Baron komentuje zdjęcie Julii Wieniawy na Instagramie

W środę 4 września na antenie Polsatu zadebiutował nowy serial z Julią - "Zawsze warto". Wieniawa gra tam Adę, młodą matkę, która musi zajmować się prostytucją i kradzieżami, żeby utrzymać siebie i sprawić radość synowi (jest w rodzinie zastępczej - przyp. red.). To bardzo trudna, emocjonalna rola, wymagająca od aktorki ogromnego warsztatu. Jednak opinie o nowym serialu są w większości pozytywne! A wśród jego fanów znalazł się właśnie Baron, który trzyma kciuki za serialową Adę. Pod nowym zdjęciem gwiazdy na Instagramie napisał:

Cześć Ada! Będzie dobrze, poradzisz sobie na koniec sezonu, cierpliwości - czytamy we wpisie.

To oznacza, że juror "The Voice of Poland" widział już cały sezon! Wieniawa prosi jednak byłego chłopaka, żeby nie zdradzał nic więcej:

Alek wiadomo, że oglądaliśmy już razem cały sezon, ale nie spojleruj ludziom!!! - poprosiła muzyka aktorka.

Na co Alek odpisał:

Jestem fanem serialu i serdecznie Wam wszystkim polecam. Go Ada!

Jak widać, przyjaźń po rozstaniu jest możliwa!

Czy Julia Wieniawa ma teraz chłopaka?

Po rozstaniu z Baronem Julia zadeklarowała, że nie chce na razie spotykać się z nikim i dobrze jej jako singielce. Ostatnio ukazały się jednak zdjęcia Wieniawy ze spaceru z Jeremim Sikorskim, 20-letnim wokalistą i gwiazdą "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" sugerujące, że są parą. Warto jednak zaznaczyć, że aktorka i piosenkarz przyjaźnią się od lat i mógł być to po prostu koleżeński wypad. Czas pokaże, co ich tak naprawdę łączy.

Julia Wieniawa ma dobry kontakt z Baronem

Julia Wieniawa była niedawno muzą MMC na Flesz Fashion Night 2019

Serial "Zawsze warto" może okazać się wielkim hitem Polsatu!

