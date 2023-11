Wiadomość o rozstaniu Julii Wieniawy i Barona zaskoczyła wszystkich. Wydawało się, że para, która była uważana za jedną z najgorętszych w show-biznesie, jest dla siebie stworzona. Aktorka i muzyk tworzyli zgrany duet od 7 miesięcy i niestety całkiem nieoczekiwanie postanowili zakończyć swój związek. Ponoć Julia i Baron nie mieli dla siebie czasu ze względu na obowiązki zawodowe, ale w mediach natychmiast pojawiły się spekulacje, że aktorka ma już nowego partnera! Przeczytajcie więcej poniżej.

Julia Wieniawa jest znów zakochana?

Wszystko przez to, że w miniony weekend do sieci trafiło zaskakujące zdjęcie Julii Wieniawy w objęciach Michała Trzeciakowskiego, aktora znanego z filmu "Baby Blues". Zaczęto podejrzewać, ze to Julia Wieniawa i Michał mają romans, co młody aktor szybko zdementował publikując fotografię ze swoją dziewczyną i pisząc:

Dla wszystkich, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, to tu jest moja dziewczyna!!! Czemu głupi ludzie robią takie durne afery, błagam odp***dolcie się

Tymczasem Julia Wieniawa postanowiła zrobić sobie przerwę od związków! Aktorka chce odpocząć od mężczyzn i w pełni skupić się na swojej pracy. W końcu ofert jej nie brakuje!

Julia chce się teraz skupić na pracy i robi sobie przerwę od chłopaków i dramatów.Chce być sama. Jeśli kiedyś pojawi się w jej życiu ktoś szczególny, to najprawdopodobniej nie będzie to nikt z branży i raczej bez takiej różnicy wieku - wyznał informator serwisu pudelek.pl.

Myślicie, że Julia Wieniawa podjęła dobrą decyzję?

Julia i Baron byli ze sobą przez 7 miesięcy

Wydawało się, że Julia i Baron tworzą wyjątkowo zgraną parę

