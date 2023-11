Aleksander Baron i Julia Wieniawa ostatnio pojawili się razem na jednej z warszawskich imprez. Co prawda para nie przyszła wspólnie, ale za to razem opuścili przyjęcie, trzymając się za ręce. Oboje niechętnie mówią o swoim związku i do tej pory oficjalnie go nie potwierdzili, ale za to muzyk w rozmowie z Wideoportalem zdradził, czy jest szczęśliwy! Dodał, też kilka słów o Julii...

Co Baron powiedział na temat Julii Wieniawy?

Julia Wieniawa i Julia Kuczyńska podczas jednej z imprez wzięły udział w pokazie mody. Dziennikarz zapytał Barona komu kibicuje podczas pokazu. Jego odpowiedź była bardzo dyplomatyczna:

Będę oczywiście kibicował Julii Wieniawie, ale tak samo będę kibicować Julce Kuczyńskiej, mojej serdecznej koleżance. Jestem bardzo ciekawy tego wydarzenia - powiedział ostrożnie muzyk.

Jeszcze bardziej wymijająco chciał odpowiedzieć na pytanie o szczęście w życiu prywatnym, ale jego wypowiedź i tak zdradziła wiele:

Każdy rozsądnie myślący człowiek dąży do szczęścia, ja jestem szczęśliwy, wierzę, że Julka również - powiedział Baron dla Wideoportalu.

Trzeba przyznać, że zarówno muzyk, jak i aktorka bardzo niechętnie mówią o swoim życiu prywatnym. Być może się to zmieni, kiedy zdecydują się w końcu oficjalnie potwierdzić, że są parą.

Julia Wieniawa i Baron w końcu pojawili się na jednej imprezie

Para wybrała się niedawno na przejażdżkę konnej

