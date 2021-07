Julia Wieniawa wrzuciła na Instagram nową stylizację, która od razu zebrała setki pozytywnych komentarzy. Tym razem młoda aktorka odrzuciła wiązane sandałki na szpilce czy kwieciste sukienki - tym razem postawiła na totalny domowy luz! Wieniawa połączyła granatową bluzę marki Sprandi z czarnymi kolarkami - ten model szortów to jeden z najmodniejszych fasonów tego lata. Całość została uzupełniona klasycznymi, nieco cięższymi sneakersami. To model również marki Sprandi, dostępny m.in. w CCC lub na Eobuwie.pl. Buty kosztują 129,99 zł i dostępne są w kilku kolarach. Wieniawa postawiła na model w kolorze delikatnego błękitu. Sneakersy na jesień 2021 z CCC w stylu Julii Wieniawy Julia Wieniawa postawiła na błękitny model Sprandi. Grubsza 3-centymetrowa podeszwa nadaje im mocnego streetowego charakteru. Za to pastelowy kolor dodaje im lekkości. Brzmi jak paradoks, ale w tym przypadku się sprawdza! Skusicie się na ten model? Bo my na pewno tak! Jeśli jednak ten model nie wpadł ci w oko, co powiesz na podobne modele w kolorze niebieskim? Oto one! Julia Wieniawa do całości jej looku dopasowała... męską bluzę! Model oversize znów rządzi. Dokładnie ten model znajdziesz w CCC na wyprzedaży za 99,99 zł (wcześniej 139,99 zł). Jak oceniacie casualowy look Julii Wieniawy? My jesteśmy zachwyceni i śmiało... poszlibyśmy tak ubrani do pracy!