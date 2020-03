Baron i Blanka Lipińska potwierdzają swój związek?! Zdradzili to przez przypadek

O romansie Blanki Lipińskiej i Barona mówi się już od pewnego czasu. Chociaż żadne z nich oficjalnie nie potwierdziło tych informacji, to jednak plotki na ten temat w dalszym ciągu nie milkną. Ostatnia relacja autorki głośnego erotyku "365 dni" i jurora "The Voice" wyjawiła ciekawe informacje! Czy właśnie w taki sposób para chciała zakomunikować fanom, że potwierdza swój romans?

Blanka Lipińska i Baron potwierdzają swój romans?

Blanka Lipińska od kilku miesięcy zyskuje ogromną popularność! Autorka powieści "365 dni" i producentka filmu o tym samym tytule zyskała spore grono fanów i wielbicieli. Kariera pisarki nabrała ogromnego tempa i teraz możemy zobaczyć ją także w roli prowadzącej nowego hitu telewizji Polsat "Tylko jeden"!

Baron jest również bardzo rozpoznawalną postacią w naszym kraju! Członek grupy Afromental i juror programów "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids" zdobył sympatię słuchaczy. Muzyk osiągnął duży sukces w polskim show-biznesie i na dobre się w nim zadomowił. Niedawno artysta był związany z Julią Wieniawą, jednak ich relacja nie przetrwała zbyt długo. Teraz wiele wskazuje na to, że ukochaną Barona jest właśnie... Blanka Lipińska!

Chociaż sami zainteresowani nie potwierdzili jeszcze oficjalnie swojego związku, to jednak najnowsze Instastory Barona i Blanki wskazuje na to, że para jest ze sobą! Najpierw muzyk zamieścił informację, że jedzie zrobić zapasy żywności, ale oczywiście w granicach rozsądku:

Ja też jadę zrobić zakupy na chatę, żeby nie było, jadę kupić tylko podstawowe produkty, takie jak jajko, kapusta kiszona, wino, cebula - powiedział Baron na InstaStory

Blanka niedługo potem odpowiedziała w swojej relacji, która nie pozostawiła nikomu już żadnych złudzeń!

Ja lecę do domu, gdzie czeka już na mnie wino, kapusta kiszona, jajka i cebula! Cudownego popołudnia kochani - wyznała z ogromnym zadowoleniem Blanka Lipińska.

Myślicie, że taki sposób Blanka i Baron chcą nam zakomunikować, że są parą? Jeśli tak, to oczywiście serdecznie gratulujemy i życzymy dużo miłości!

Blanka Lipińska to autorka głośnego hitu "365 dni". Jak sama przyznaje, ciężko jest zdobyć jej uczucia! Czyżby w końcu udało się to zrobić Baronowi?