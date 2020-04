Baron dał prezent Blance Lipińskiej, ale chyba to jemu sprawi najwięcej przyjemności! 

Blanka Lipińska pokazała, jaki prezent dostała od Barona! Okazuje się, że muzyk z zespołu "Afromental" zrobił swojej partnerce naprawdę wyjątkową niespodziankę. Zaledwie kilka dni temu autorka głośnej powieści erotycznej "365 dni" pochwaliła się, że Baron wręczył jej bukiet czerwonych róż. Teraz okazuje się, że muzyk znów ją zaskoczył! Nie uwierzycie, co podarował swojej ukochanej!

W minioną środę Baron razem z Blanką poinformował swoich fanów o premierze nowego teledysku swojego zespołu.

Po jakimś czasie podczas relacji na InstaStories Blanka Lipińska zdradziła, że ze względu na premierę klipu Baron przygotował dla niej wyjątkową niespodziankę! Muzyk kupił jej... biało złoty głośnik (wzmacniacz)!

Patrz i jest złoty! Złoty, ale skromny! My możemy do tego gitarę podłączyć i wtedy zdmuchniemy sąsiadów z naprzeciwka, zrobimy im koncert. Jakie to jest ładne, w ogóle się na tym nie znam. Ale tu się fajnie przekręca przekręcałki i ja będę sobie przekręcać te przekręcałki- mówiła wyraźnie zachwycona Blanka Lipińska.