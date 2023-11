Leki były na tyle silne, że zagrażałyby ciąży. To był dla nas ciężki moment, bardzo przykry, bo naprawdę chcieliśmy dziecka - mówiła gwiazda w sportowefakty.wp.pl.

Trenerka, jak przyznaje, była przerażona zainteresowaniem mediów jej ciążą.

Do tego stopnia, że przez dziesięć dni po urodzinach Klary nie chciałam wrzucić nawet zdjęcia do mediów społecznościowych. W końcu Robert powiedział: "Ania, ludzie się denerwują. Dopytują, czy wszystko jest OK".