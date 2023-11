Paulina Krupińska w jednym z najnowszych wywiadów skomentowała drugą ciążę Anny Lewandowskiej i zdradziła, że niektórzy znajomi trenerki mają do niej żal za to, że ukrywała przed nimi radosną wiadomość! O tym, że Anna Lewandowska spodziewa się dziecka dowiedzieliśmy się kilka tygodni temu podczas meczu Bayernu Monachium i Olimpiakos Pireus. Robert Lewandowski po zdobyciu bramki wykonał wówczas charakterystyczny gest- włożył piłkę pod koszulkę i kciuk do ust. Po meczu piłkarz zdradził, że jego żona jest już w czwartym miesiącu ciąży. Teraz Paulina Krupińska zdradziła, czy wiedziala wcześniej, że trenerka spodziewa się drugiego dziecka!

Paulina Krupińska skomentowała ciążę Anny Lewandowskiej

Paulina Krupińska i Anna Lewandowska znają się już od lat. W sieci można znaleść sporo ich wspólnych zdjęć, a ostatnio razem kibicowały reprezentacji Polski w meczu ze Słowenią. Teraz okazuje się, że pomimo tak bliskiej relacji trenerka nie powiedziała Paulinie, że spodziewa się drugiego dziecka. Piękna Miss Polonia z 2012 roku w rozmowie z portalem plotek.pl przyznała, że o drugiej ciąży Ani dowiedziała się wtedy, gdy radosną wiadomość ogłosił Robert.

Nie powiedziała mi. Niektórzy znajomi mają jej to za złe, ja absolutnie nie bo ja też bardzo długo ukrywałam, zdecydowanie dłużej niż Ania więc szanuję to, że chcieli sami to ogłosić- w rozmowie z reporterem portalu przyznała Paulina Krupińska.

Jesteście zaskoczeni, że Anna i Robert Lewandowscy przez kilka miesięcy nie powiedzieli swoim znajomym o drugiej ciąży?

Przypominamy, że ostatnio magazyn "Flesz" poinformował, że para spodziewa się drugiej córeczki!

