Barbara w "M jak miłość" poważnie zachoruje! To przez dramat w życiu Lilki i Mateusza?!

Barbara w „M jak miłość” jako seniorka rodu stara się pomagać i zawsze służy radą. Jednak to, czego dowie się o swoim wnuku sprawi, że żona Lucjana może poważnie się rozchorować. W 1509. odcinku serialu Mateusz posunie się do kradzieży, aby zdobyć pieniądze dla Lilki i zostanie przyłapany. To wtedy dziewczyna wyzna, że została zgwałcona. Najpierw powie o tym Marysi, a potem swojej matce.

W jaki sposób o sprawie dowie się Barbara? Czy jej serce wytrzyma po tak dramatycznej informacji?

"M jak miłość": Barbara zachoruje po informacji o gwałcie Lilki?

Barbara bardzo przeżywa problem każdego członka rodziny Mostowiaków. Jest załamana, że jej wnuk Mateusz w ostatnim czasie bardzo skomplikował sobie życie, ale nie wie, że to wszystko przez dramat, jakiego doświadczyła Lilka. Kłamstwa, przyłapanie na kradzieży, ciąża - te wszystkie informacje sprawiły, że babcia Basia mocno przeżywa obecną sytuację Mateusza. A jak zareaguje na wieść o brutalnym gwałcie na dziewczynie wnuka?

Zdrowie seniorki rodu nie jest już najlepsze, dlatego Marysia i Mateusz będą obawiali się, że informacja o gwałcie na Lilce, którego dokonał ratownik medyczny pracujący z Rogowską, całkowicie ją załamie. Z obawy, że serce Barbary mogłoby nie wytrzymać takiego wstrząsu, zanim poinformują ją o tragedii dziewczyny, najpierw przygotują grunt pod tę trudną rozmowę.

Czy ich plan się powiedzie? A może kobieta odkryje prawdę w inny sposób!? Tego dowiemy się już w kwietniowych odcinkach.

Barbara załamie się na wieść o dramacie Lilki i Mateusza!

fot. MTL Maxfilm

Lilka, aby bronić Mateusza powiedziała, co ją spotkało!