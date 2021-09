Barbara Kurdej-Szatan zdradza, jak udało jej się ocalić swoje małżeństwo. Jaką ma receptę na kryzys?

Ta jesień z pewnością będzie należała do niej! Barbara Kurdej-Szatan po przerwie spowodowanej pandemią i urlopem macierzyńskim wróciła do pracy. I od razu na pełen etat! Już możemy ją oglądać w 15. edycji „Twoja twarz brzmi znajomo”. A to nie jedyne wyzwanie zawodowe, jakie przed nią stoi. Aktorka weszła też na plan nowego filmu, ma próby w teatrze, a do tego będzie twarzą nowego projektu, nad którym pracuje od kilku miesięcy.

Basia cieszy się, że jej życie zawodowe nabrało tempa. Nie ukrywa jednak, że podczas nagrywania show bardzo tęskni za niemal rocznym Heniem, dlatego nie wyklucza, że będzie zabierać go na plan. W rozmowie z "Party" zdradziła", że narodziny dziecka oraz pandemia bardzo ją zmieniły. Miały też wielki wpływ na jej małżeństwo z Rafałem Szatanem.

Basia przyznaje, że mieli z mężem trudne momenty i między nimi nie zawsze było różowo.

Jak każdy związek mieliśmy lepsze i gorsze chwile – mówi w wywiadzie dla "Party" Barbara.

Jak jest między nimi teraz?

Barbara Kurdej-Szatan w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Barbara żartuje, że wzięła udział w programie „Twoja Twarz Brzmi znajomo”, bo... trochę pozazdrościła swojemu mężowi Rafałowi, który brał udział w jednej z poprzednich edycji. Był jeszcze jeden powód – chciała też więcej pośpiewać. W pierwszym odcinku show wcieliła się w Eda Sheerana i wykonała jego utwór "Photograph". Przygotowania do tej roli mocną ją zaskoczyły.

Zawsze, kiedy myślałam o tym programie, wydawało mi się, że nie ma w nim nic, czego bym wcześniej nie robiła. Przecież od lat gram, śpiewam i tańczę w musicalach. Teraz wiem, jak bardzo się myliłam. Zmienianie głosu jest dla mnie odkrywcze i fascynujące. Uczę się m.in. nowych trików wokalnych, odkrywam, jak mogę modulować głos, żeby brzmiał bardziej męsko – zdradziła.



Nagrania do programu pochłaniają sporo czasu, do tego przygotowanie charakteryzacji trwa często wiele godzin. Kto wtedy zajmuje się Heniem? Aktorka i jej mąż do tej pory dzielili się obowiązkami po równo. Teraz, gdy ona ma próby i nagrania, a Rafał przygotowuje się do premiery musicalu, bardzo pomaga im mama Basi, która mieszka niedaleko. Para zatrudniła też dodatkowo nianię.

Pierwsze urodziny syna Basi Kurdej-Szatan, Henia

We wrześniu Henio skończy roczek. Jest bardzo pogodnym i aktywnym dzieckiem, które już lubi przekomarzać się z mamą.

Zatrudniliśmy też nianię. Na pewno będę też zabierać Henia na nagrania, żebyśmy nie rozstawali się na dłużej niż kilka godzin, tak żebym mogła się do niego przytulić, a on czuł, że jestem blisko. Za chwilę nasz synek skończy roczek, ale jest takim słodziakiem, że nie wyobrażam sobie, żeby nie spędzać z nim jak najwięcej czasu. Jest cudowny! Ładnie je, zaczyna gadać i czasem mam wrażenie, że robi sobie z nas żarty. Zwłaszcza ze mnie, bo za nic nie chce powiedzieć „mama” (śmiech). Mówi: tata, baba, kaka. A kiedy proszę: „No, powiedz »mama«”, on patrzy na mnie z szelmowskim uśmiechem i odpowiada: „Tata”. Ma swój charakterek. Gdy czegoś chce, potrafi zrobić awanturkę. Dostrzegam w nim wielki dramatyczny talent (śmiech) – śmieje się Basia.

Pierwsze urodziny Henia to dla Szatanów ważna data. Mają już zaplanowane pierwsze niespodzianki. Jakie?

Na pewno nie obejdzie się bez imprezy! Ale Barbara i Rafał chcą ją zorganizować u siebie w domu.

Zaprosimy rodzinę i najbliższych przyjaciół, by wspólnie świętować ten dzień. Będzie bajkowy tort i dmuchanie świeczki, ale jaki będzie motyw przewodni? Jeszcze nie wiem - mówi "Party" Kurdej-Szatan.

Jak Szatanowie pokonali kryzys w związku?

Aktorka podkreśla, że jest obecnie na najlepszym etapie w swoim życiu. Ma wszystko, czego do szczęścia potrzebuje, a obok osoby, które kocha i które kochają ją. Już niedługo razem z mężem planują przeprowadzkę do nowego domu. W nowym apartamencie Szatanowie mieli zamieszkać już w wakacje, jednak ta data – z uwagi na przedłużające się prace remontowe – przesunęła się na listopad. Aktorka wyznała, że ostatnie dwa lata były kluczowe w jej życiu. Dlaczego?

Myślę, że czas pandemii i narodziny Henia bardzo umocniły mój związek z Rafałem. Jak każde małżeństwo mieliśmy swoje wzloty i upadki. Kłócimy się, bo to normalne, ale wiemy, że chcemy ze sobą być, choć były momenty, że między nami wcale nie było różowo - mówi gwiazda.

Całe szczęście Barbara i Rafał przetrwali wszystkie burze. Niedawno wspólnie z dziećmi spędzili dwa tygodnie w Grecji. Wreszcie mieli chwilę, by zatrzymać się na chwilę, porozmawiać i ze sobą pobyć na spokojnie, bez codziennej bieganiny, a także nabrać sił na intensywną zawodowo jesień. Przez wszystkie lata związku Szatanowie wypracowali swoją receptę na udany związek! Jaką? Nauczyli się, że podstawą jest wspólnie spędzany czas, szczere rozmowy i dbanie o drugą połówkę.

Jeśli kogoś kochasz, to warto czasem schować dumę do kieszeni i walczyć o związek. Oboje przez lata naszego małżeństwa dojrzeliśmy, potrafimy głośno rozmawiać o tym, co dla nas ważne, i szanować potrzeby drugiej osoby. Dbamy o siebie nawzajem i o to, by każde z nas czuło się szczęśliwe – mówi Basia.

