Flesz Fashion Night 2021: Barbara Kurdej-Szatan w sukni od Tomasza Olejniczaka. I ten dekolt!

Barbara Kurdej-Szatan juz po raz drugi była muzą na gali Flesz Fashion Night. Gwiazda M jak miłość" ostatnio skupia się na nagraniach do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie będzie jedną z uczestniczek. Dla FLesz Fashion Night 2021 zrobiła jednak wyjątek i na ten jeden wieczór Barbara Kurdej-Szatan zasiadła w pierwszym rzędzie na pokazie czołowych polskich projektantów. Zobaczcie obszerną fotorelację z imprezy!

Barbara Kurdej-Szatan muzą Tomasza Olejniczaka na Flesz Fashion Night 2021

Barbara Kurdej-Szatan już od wielu lat jest jedną z największych gwiazd, które pojawiają się na gali Flesz Fashion Night. W 2018 roku gwiazda "M jak miłość" zaskoczyła odważną stylizacją projektu Ranity Sobańskiej z białymi kozakami, a na tegorocznej gali była muzą Tomasza Olejniczaka, twórcy marki TOMAOTOMO. Barbara Kurdej-Szatan tym razem zaprezentowała się w eleganckiej wieczorowej sukni z głębokim dekoltem na plecach, ozdobionej cekinami i falbanami. Spójrzcie, jak aktorka wyglądała na czerwonym dywanie!

Barbara Kurdej-Szatan po narodzinach synka wróciła już do pełnej formy i na czerwonym dywanie zachwyciła w czarnej sukni z cekinami i falbanami nawiązującej do stylu lat 20. w Hollywood.

AKPA/ Jacek Kurnikowski

Tomasz Olejniczak - debiut na Flesz Fashion Night

Barbara Kurdej-Szatan była muzą Tomasza Olejniczaka na Flesz Fashion Night 2021. Projektant zadebiutował na pokazie topowych polskich projektantów. W jego kreacjach chodza m.in. Weronika Książkiewicz, Omena Mensah. Projektant tworzy bardzo kobiece kreacje.

AKPA/ Jacek Kurnikowski

Fryzura Barbary Kurdej-Szatan na Flesz Fashion Night 2021

Gwiazda "M jak miłość" chętnie pozowała do zdjęć z gośćmi zgromadzonymi w Pałacu Kultury i Nauki podczas jednego z najważniejszych wydarzeń modowych w kraju. Naszą uwagę zwróciła jej fryzura - Kurdej-Szatan zrezygnowała z gładko upiętych włosów na rzecz messy look - tak efekt lekkiego nieładu świetnie pasował do kreacji!

AKPA/ Jacek Kurnikowski

Najmodniejszy pierwszy rząd na Flesz Fashion Night 2021

Barbara Kurdej-Szatan w towarzystwie Ady Fijał i Tomasza Olejniczaka oglądała pokazy mody podczas Flesz Fashion Night 2021. Ada Fijał to prawdziwa ikona stylu, przez wiele lata tworzyła rubryke "Modowy Sąd" w magazynie "Party Życie Gwiazd".