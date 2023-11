Spektakl o życiu Beaty Kozidrak „Być jak Beata” zaprezentowany w Teatrze Współczesnym w Szczecinie cieszył się ogromnym sukcesem, dlatego zapadła decyzja o tym, że powstanie również film. Życie wokalistki Bajmu pokazane na wielkim ekranie może przyciągnąć do kin tłumy. Do tej pory nie było wiadomo, kto mógłby zagrać główną rolę w filmie o Beacie Kozidrak, ale teraz sama artystka ujawniła kilka szczegółów! Zobaczcie sami!

Okazuje się, że jedną z kandydatek do roli Beaty Kozidrak jest Barbara Kurdej-Szatan. Gwiazda „M jak miłość” ma nie tylko talent aktorski, ale też wokalny, dlatego idealnie sprawdziłaby się w roli wokalistki kultowego polskiego zespołu.

Scenariusz do filmu już jest napisany, a jego autorem jest reżyser Piotr Domalewski:

To prawda, napisał go Piotr Domalewski, twórca znakomitego filmu "Cicha noc". Jesteśmy już po kilku spotkaniach i rozmowach dotyczących produkcji. Wygląda to obiecująco - powiedziała Beata Kozidrak "Na żywo".