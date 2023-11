1 z 5

Barbara Kurdej-Szatan z mężem Rafałem Szatanem wzięli udział w konferencji promującej wiosenną ramówkę stacji Polsat. Aktorka jest gwiazdą serialu "W rytmie serca", więc nie mogło jej zabraknąć na wydarzeniu Polsatu z okazji otwarcia nowego sezonu. Pojawi się również w nowym show Polsatu - "The Story Of My Life. Historia naszego życia"! Barbara Kurdej-Szatan na tę okazję wybrała długą suknię w kolorze czerwonym z różowym deseniem. Tę oryginalną kreację uzupełniła torebką w jasnoróżowym kolorze. Wyglądała bardzo... wiosennie! ;)

Barbara Kurdej-Szatan i jej mąż Rafał z pewnością byli jedną z najsympatyczniejszych par tego wieczoru! Zobaczcie na kolejnych stronach, jak uroczo razem wyglądają!

