1 z 5

Ostatnio Basia Kurdej-Szatan zaskoczyła swoich fanów, publikując na Instagramie fotografię, na której miała całkiem inną fryzurę i to z grzywką. Fani nie ukrywali swojego zaskoczenia i szybko się okazało, że ten look aktorki nie przypadł im do gustu. Basia Kurdej-Szatan wyjaśniła jednak, że to peruka, ale… kilka lat temu nosiła prawdziwą grzywkę! Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, jak wyglądała!

Zobacz: Seksowna Barbara Kurdej-Szatan zdradza sekrety swojej sylwetki!