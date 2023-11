2 z 6

Anna Lewandowska bardzo szybko po urodzeniu dziecka wróciła do formy. Podczas treningów na siłowni nierzadko towarzyszy jej mąż Robert oraz... córeczka Klara. Ania zachęca młode mamy do aktywności fizycznej. Na Instagramie pokazywała m.in. ćwiczenia, które można wykonać z wózkiem dziecięcym. Barbara Kurdej-Szatan również ma córkę, jednak nieco starszą od Klary. Okazuje się, że 6-letnia Hania garnie do się sportu! Zobacz zdjęcie na następnej stronie!