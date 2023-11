Anna Lewandowska karmi córkę piersią

Anna Lewandowska doskonale jednak rozumie mamy, które nie mogą lub nie chcą karmić piersią:

Wiem jednak, że są kobiety, które zmuszone przez różne sytuacje życiowe muszą lub chcą podjąć inne decyzje. Trzeba pamiętać, że jest to wybór każdej z nas, mamy do niego prawo-bez osądzania i ocenienia. Szanuję i wspieram każdą mamę, bo każda z nas chce jak najlepiej dla swego maleństwa, i wie co jest dla niego najlepsze... Dlatego, Drogie Mamy, wspierajmy się NAWZAJEM????????. Dużo zdrowia i radości dla Was i Waszych kochanych pociech