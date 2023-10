Barbara Kurdej-Szatan świetnie sprawdziła się w roli prowadzącej "Dance dance dance", jednak jak wiadomo w najnowszej edycji programu już jej nie zobaczymy. Miejsce aktorki zajęła Tamara Gonzalez Perea, znana jako Macademian Girl. Blogerka bardzo dobrze radzi sobie jako prezenterka "Pytania na śniadanie", jednak jak się odnajdzie w roli prowadzącej taneczne show?

Postanowiliśmy zapytać o to samą Barbarę Kurdej-Szatan. Chociaż jak przyznała aktorka, ten temat już jej nie dotyczy, to jednak zdecydowała się wyjawić kilka zdań swojej opinii. Ponadto gwiazda skomentowała także zmiany w jury "Dance dance dance". Jak wiadomo w drugiej edycji programu występy uczestników będzie oceniać... Anna Mucha, która zastąpi Ewę Chodakowską! Co jeszcze zdradziła nam Basia Kurdej-Szatan? Koniecznie sprawdźcie!

Barbara Kurdej-Szatan poprowadziła pierwszą edycję "Dance dance dance". Teraz jej miejsce zajmie Tamara Gonzalez Perea!