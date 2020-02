Kilka dni temu tygodnik "Dobry tydzień" podał zaskakującą informację o drugiej ciąży Basi Kurdej-Szatan! Według informatorów gazety gwiazda podczas TeleKamer 2020 zasłaniała brzuszek obszerną kreacją od Macieja Zienia. Do tej pory aktorka nie komentowała rewelacji magazynu. Nam udało się dowiedzieć, jaka jest prawda!

O tym, że Basia i jej mąż, Rafał, starają się o dziecko, wiadomo od dawna. Gwiazda w wielu wywiadach podkreślała, że chciałaby rodzeństwo dla córki Hani, ale ma problemy z zajściem w ciążę, najpewniej z powodu boreliozy, z którą zmaga się od lat:

Staramy się już od 1,5 roku co najmniej, ale nie wychodzi… Może ta moja borelioza źle na to wpływa? Trudno powiedzieć. Hania również marzy o rodzeństwie. Jak miała 6 lat, to miała taki rok, że praktycznie codziennie pytała, kiedy będzie miała brata albo siostrę. [...] Ewidentnie chce rodzeństwa. I my też tego chcemy. [...] Mam nadzieję, że się uda - przyznała Barbara Kurdej-Szatan w wywiadzie dla "Baby by Ann".