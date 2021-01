Barbara Kurdej-Szatan wróciła do Polski i nie odbyła kwarantanny? Internauci są oburzeni

W ostatnich tygodniach internauci nie oszczędzają Barbary Kurdej-Szatan. Aktorka, która wraz z końcem starego roku wybrała się z rodziną na Zanzibar, kilka dni temu wróciła z rajskich wakacji i jak zauważyli jej obserwatorzy, nie udała się na 10-dniową kwarantannę, za to chętnie publikowała zdjęcia z zimowych spacerów. Internauci są oburzeni. Co na swoją obronę ma gwiazda?

Najpierw niektórym internautom nie spodobał się fakt, że Barbara Kurdej-Szatan zdecydowała się na zagraniczne wakacje, następnie pojawił się wysyp negatywnych komentarzy, pod zdjęciem aktorki, na którym wspólnie z gromadą afrykańskich dzieci prowadzi wózek maleńskiego Henia, a teraz nie umknęło im, że po powrocie z zagranicy, gwiazda swobodnie wychodzi z domu. Barbarę Kurdej-Szatan nie obowiązuje kwarantanna?

U mnie rozpoczęła się era szofera. Mąż wyjechał na próby do Łodzi. Będzie tam siedział od poniedziałku do piątku codziennie, a ja wożę dzieci. Do szkoły, ze szkoły, na zajęcia, do lekarza, wte i we wte - zwierzyła się na jednym ze swoich InstaStories.