Barbara Kurdej-Szatan urodziła! Znamy płeć i imię dziecka 

Barbara Kurdej-Szatan urodziła syna! Aktorka razem z mężem Rafałem Szatanem powitali na świecie ich drugie dziecko - to śliczny syn, który dostał na imię Henryk. Barbara i Rafał mają już córkę Hanię, która od dawna chciała mieć rodzeństwo. Nareszcie jej marzenie się spełniło! Syn Basi i Rafała dostał na imię Henryk, decyzja została podjęta już jakiś czas temu, o czym Kurdej-Szatan mówiła w wywiadzie dla magazynu "Viva!":

Wybraliśmy je zachwyceni, że piękne, polskie, że królowie, że pisarze… i że nie jest teraz aż tak popularne… Świetnie to brzmi – Henryk Szatan. I tak ładnie pasuje – Hania i Henio. Aż tu dowiaduję się, że Kasia Zielińska ma Henia i Michał Żebrowski ma Henia. Myślę: No dobrze, ale oni mają starsze dzieci, też możemy mieć Henia. I nagle kolejne głośne narodziny – Henryk Szyc. Myślę: No nie. Zaraz jakieś portale będą pisać, że zgapiliśmy po nich! Ale trudno. A miesiąc temu kto się rodzi? Henio Majdan! - Basia Kurdej-Szatan zdradziła w rozmowie z magazynem "Viva!".

Pierwszym zdjęciem Henryka w mediach społecznościowych pochwalił się dumny tata i napisał:

Jesteś najpiękniejszym Prezentem!! Cześć Synku, to będzie cudowna Przygoda ❤️

@kurdejszatan jesteś najwspanialszą i najdzielniejszą Mamą! Kocham Was !!

No... to mamy już komplet 🤗 #henio

#newtime #mylove #mylife #daddy #boy #familytime