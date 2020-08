Barbara Kurdej-Szatan zdradziła w końcu imię syna! Ostatnio bardzo popularne... "Świetnie to brzmi"

Barbara Kurdej-Szatan w najnowszym wywiadzie dla magazynu "Viva!" zdradziła, jakie imię wybrała dla drugiego dziecka! Czy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami postawiła na tradycyjne imię? A może w związku z medialnymi doniesieniami zdecydowała się je zmienić?

Sprawdźcie, co powiedziała gwiazda "M jak miłość"!

Barbara Kurdej-Szatan jest już w dziewiątym miesiący ciąży i dosłownie lada chwile po raz drugi zostanie mamą. Osiem lat temu na świecie pojawiło się pierwsze dziecko aktorki i Rafała Szatana, córeczka Hania, a teraz para czeka na narodziny syna! Barbara Kurdej-Szatan w maju zdradziła nam, że już na samym początku ciąży poznała płeć maleństwa i razem z mężem wybrali dla niego imię. Po jakimś czasie portal pudelek.pl informował, że Basia Kurdej-Szatan zdecydowała się na imię Henryk. Teraz aktorka... potwierdziła te medialne doniesienia!

Wybraliśmy je zachwyceni, że piękne, polskie, że królowie, że pisarze… i że nie jest teraz aż tak popularne… Świetnie to brzmi – Henryk Szatan. I tak ładnie pasuje – Hania i Henio. Aż tu dowiaduję się, że Kasia Zielińska ma Henia i Michał Żebrowski ma Henia. Myślę: No dobrze, ale oni mają starsze dzieci, też możemy mieć Henia. I nagle kolejne głośne narodziny – Henryk Szyc. Myślę: No nie. Zaraz jakieś portale będą pisać, że zgapiliśmy po nich! Ale trudno. A miesiąc temu kto się rodzi? Henio Majdan!- Basia Kurdej-Szatan zdradziła w rozmowie z magazynem "Viva!".