Przed nami 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który co roku budzi ogromne emocje. Z tej okazji polscy celebryci wykazali się ogromną kreatywnością, przekazując na aukcje wyjątkowe przedmioty i spotkania. Wśród nich znalazła się także Barbara Kurdej-Szatan, która dorzuciła od siebie coś specjalnego.

Gwiazdy wspierają WOŚP

Tegoroczny, 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyciąga uwagę nie tylko wolontariuszy i darczyńców, ale i polskich celebrytów, którzy z ogromnym zaangażowaniem wspierają akcję charytatywną Jurka Owsiaka. Wśród najgłośniejszych propozycji znaleźli się między innymi Maciej Musiał z ofertą tańca poloneza, który szybko zyskał popularność, oraz Julia Wieniawa, która wystawiła na aukcję wyjątkową "nocowankę" z atrakcjami i wspólnym czasem spędzonym z artystką.

Do grona wspierających dołączyła także światowej klasy sportsmenka Iga Świątek, która na licytację przekazała pamiątki z Wimbledonu 2025, a ich sprzedaż przyczyniła się do dużej kwoty zebranej dla orkiestry. Oprócz artystów i sportowców swoje oferty wystawili także niektórzy politycy – na przykład Radosław Sikorski z propozycją wspólnej przejażdżki rowerowej, a także inni publicznie znani działacze angażujący się w pomoc poprzez aukcje czy spotkania z licytującymi.

Barbara Kurdej-Szatan przekazała na WOŚP wyjątkowy przedmiot

Barbara Kurdej-Szatan postanowiła wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, przekazując na aukcję limitowaną parę okularów Jerzego Owsiaka oznaczonych numerem 112, które zostały zaprojektowane specjalnie na 34. finał. Gwiazda wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym dumnie prezentuje wyjątkowy egzemplarz okularów, zachęcając swoich fanów do udziału w licytacji i wsparcia celu tegorocznego finału WOŚP.

Do dzieła! napisała pod zdjęciem.

Pomysł aktorki spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem ze strony jej fanów. W komentarzach pod wpisem pojawiło się mnóstwo od słów uznania.

Wspaniale, że wspierasz taką akcję! Wielkie brawa!

Licytuję! pisali zachwyceni internauci.

