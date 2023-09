Basia Kurdej-Szatan w sukience polskiej marki! Ostatnio gwiazda pojawiła się na nagraniach programu "Jaka to melodia?". Nie da się ukryć, że gwiazda wyglądała zjawiskowo! W towarzystwie dwóch przystojnych mężczyzn odnalazła się doskonale! W programie widzowie mogli zobaczyć Basię Kurdej-Szatan w pięknej, długiej kreacji w kolorze kremowym. Kreacja jest bardzo kobieca i podkreśla wszystkie atuty aktorki. Głęboki dekolt i rozcięcie na nodze sprawiają, że gwiazda wygląda też bardzo seksownie! Co ciekawe jest to projekt polskiej marki Lou Fashion i kosztuje jedyne 389 złotych! Taka sukienka doskonale sprawdzi się też na Sylwestra albo na Studniówkę! Co o niej sądzicie? Zobacz: Barbara Kurdej-Szatan odchodzi z "M jak miłość"? Mamy komentarz! Basia Kurdej-Szatan w sukience za 389 złotych! Aktorka często wybiera polskie marki!