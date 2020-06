Barbara Kurdej-Szatan pokazała naprawdę duży ciążowy brzuszek! Poród zbliża się wielkimi krokami

Barbara Kurdej-Szatan pochwaliła się naprawdę dużym brzuszkiem! Gwiazda serialu "M jak miłość" opublikowała w sieci zdjęcia, na których pozuje w seksownej sukni, która podkreśla jej ciążowe krągłości. Aktorka wygląda obłędnie! Zachwyceni internauci piszą wprost, że ciąża zdecydowanie służy Basi Kurdej-Szatan. Też tak uważacie? Zobaczcie sami!

Basia Kurdej-Szatan kwitnie w ciąży

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan są już rodzicami Hani. Córeczka aktorskiej pary przyszła na świat osiem lat temu. Jakiś czas temu gwiazda "M jak miłość" głośno przyznała, że marzy o drugim dziecku. Ostatnio okazało się, że marzenie Basi wkrótce się spełni, ponieważ już we wrześniu po raz drugi zostanie mamą. Na początku maja w rozmowie z magazynem "Party" aktorka zdradziła, że jest w ciąży. Wiadomo, że Barbara Kurdej-Szatan wybrała już imię dla maleństwa i poznała jego płeć. I chociaż aktorka nie zdradziła, czy będzie to chłopiec czy dziewczynka, to portal pudelek.pl poinformował ostatnio, że gwiazda urodzi syna.

Barbara Kurdej-Szatan potwierdziła doniesienia o ciąży dopiero, gdy była w szóstym miesiącu ciąży. Dziś kilka tygodni od ogłoszenia radosnych informacji aktorka pokazała, jak wygląda jej brzuszek. Internauci są zachwyceni wyglądem przyszłej mamy!

- Przepiękne 😍❤️ciąża Ci służy

- Piękne 😍 Basiu Promieniejesz w ciąży 💖

- W ciąży Ci do twarzy😊❤️

- Ale ślicznie i Jeszcze ten piękny brzusio❤️❤️💞❤️- komentują fani.

Spójrzcie, jak w zaawansowanej ciąży prezentuje się Basia Kurdej-Szatan! My zdecydowanie podzielamy opinie internautów - aktorka kwitnie w ciąży!

Barbara Kurdej-Szatan pochwaliła się dużym ciążowym brzuszkiem.

Gwiazda "M jak miłość" już we wrześniu po raz drugi zostanie mamą.