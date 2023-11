Barbara Kurdej-Szatan była pierwszą gwiazdą 11. edycji „Tańca z gwiazdami”, której nazwisko zostało oficjalnie opublikowane. Niedługo potem okazało się, że aktorka na parkiecie będzie rywalizowała ze swoim mężem Rafałem Szatanem. Nowa edycja coraz bliżej, a to oznacza intensywne treningi i sesje zdjęciowe. Ostatnio aktorka podzieliła się z fanami swoimi obawami związanymi z programem. Dlaczego pojawiły się dopiero teraz?

Przygotowania do kolejnej edycji tanecznego show ruszyły pełną parą. Na oficjalnym profilu „Tańca z gwiazdami” pojawiają się pierwsze efekty sesji zdjęciowej z uczestnikami, a co za tym idzie gwiazdy musiały założyć kreacje, w których będą występować. Basia Kurdej-Szatan jest zaskoczona tym, że sukienki są tak skąpe i odsłaniają naprawdę dużo!

Założyłam pierwszy raz swój kostium. Sytuacja wygląda tak, dopiero sobie uświadomiłam, w co ja weszłam i na co się zgodziłam. To jest skąpy kostium, w którym będę musiała tańczyć i się ruszać. Ech... I będą zbliżenia - powiedziała Kurdej-Szatan na Instastories.