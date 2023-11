Już we wrześniu Basia Kurdej-Szatan wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”, hitowym show Polsatu. Kilka razy była już blisko podpisania umowy na ten program jednak nie udało się, bo Basia jest związana kontraktem reklamowym, który kolidował z podobnym produktem reklamowanym w Polsacie. Teraz się udało. W tym samym show wystąpi też mąż Basi.

Magazyn "Party" zapytał Basię Kurdej-Szatan, czy cieszy się, że wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”?

Bardzo. Kocham tańczyć! Zawsze chciałam wziąć udział w programie tanecznym. Jednak nie mam ku temu jakiegoś niesamowitego przygotowania", mówi Basia Kurdej-Szatan.

Kto będzie lepszy: Basia Kurdej-Szatan czy jej mąż Rafał?

Nie mam pojęcia, ale to jest najmniej ważne, kto będzie lepszy. Rafał wystąpił w wielu musicalach i świetnie się rusza. Myślę, że będziemy się bawić tą rywalizacją. Już nie mogę się doczekać i cieszę się, że wszystko w końcu się tak dobrze ułożyło. Oboje uwielbiamy tańczyć, choć, szczerze, nie zdążyliśmy się razem wybawić. Owszem, jesteśmy małżeństwem od ośmiu lat, ale bardzo szybko zaszliśmy w ciążę, więc rzadko wychodziliśmy z domu, by tańczyć na parkietach!", mówi Basia Kurdej-Szatan.

Córka Basi Kurdej-Szatan idzie do szkoły

Kiedy oboje rodziców: Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan będą bardzo zajęci treningami do programu „Taniec z gwiazdami”, ich córka Hania pójdzie od września do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Okazuje się jednak, ze małżeństwo dobrze przygotowało się do tych dni, by Hania miała wsparcie.

Wiem, że to będzie dla niej bardzo ważny moment, wszystko więc zaplanowałam z wyprzedzeniem. To kwestia dobrej organizacji! Pierwsze dni, kiedy Hania pójdzie do szkoły, mam zarezerwowane tylko dla niej. Produkcję obu seriali poprosiłam, żeby mi nie rozpisali zdjęć od szóstej rano. Bardzo mi zależy na tym, by móc w pierwszych dniach odprowadzać córkę do szkoły", mówi Basia Kurdej-Szatan.