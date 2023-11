Barbara Kurdej-Szatan cieszy się na tegoroczne święta, bardziej niż kiedykolwiek! Dlaczego? Bo po raz pierwszy organizuję wigilię i w dodatku w nowym domu, do którego wprowadziła się kilka miesięcy temu. To było jej marzenie, bo do tej pory zawsze dzieliła święta na wizyty u rodziców i teściów.

W tym roku wszyscy przyjadą do mnie! Wreszcie poczuję się jak pani domu - mówi w rozmowie z magazynem „Flesz" Barbara Kurdej-Szatan.

To będą huczne święta: zaproszeni są nie tylko rodzice i teściowie, ale też rodzeństwo jej i jej męża Rafała z dziećmi. Przy stole usiądzie aż 13 osób! Nowy dom powiększy się o zestaw krzeseł dla wszystkich. Aktorka chce również przygotować iluminację w ogrodzie. Z umiarem, jak podkreśla w rozmowie z „Fleszem".

W nowym domu jedno z pomieszczeń zostało zaadoptowane na studio nagrań, gdzie pracuje na co dzień mąż Barbary Kurdej-Szatan. W nim też powstała niespodzianka - piosenka „Śnieżny song" dla Zuzi, podopiecznej Fundacji Spełnionych Marzeń. Dochód ze sprzedaży singla ma zostać przeznaczony na leczenie dziewczynki, chorej na nowotwór. Barbara śpiewa wspólnie z mężem i przyjaciółką z Teatru Roma - aktorką Agnieszką Mrozińską ( która wpadła na ten pomysł).

Mamy nadzieję, że dzięki naszej piosence pomożemy Zuzi - mówi Kurdej-Szatan.

Dzięki temu nie tylko święta aktorki, pierwsze w nowym domu będą wyjątkowe.

To był jej rok! Barbara Kurdej-Szatan prowadzi aż trzy telewizyjne show w TVP, gra w dwóch serialach, a w miniony weekend zagrała na II premierze musicalu „Chicago" w krakowskim Teatrze Variete.

W święta spędzi czas z rodziną, a szczególnie dużo uwagi poświęci sześcioletniej córce Hani.