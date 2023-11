Basia Kurdej-Szatan nie może ostatnio narzekać na nudę i brak obowiązków. Wręcz przeciwnie! Gwiazda nieustannie angażuje się w nowe projekty - obecnie pracuje na planie "The Voice Kids", w serialu "W rytmie serca", wciąż też możemy podziwiać ją w reklamach.

Fani "M jak miłość" mogą się jednak zastanawiać, czy znów pojawi się w serialu? Co dalej z losem Asi? My już wiemy! Zobaczcie nasz materiał wideo i przekonajcie się, czy Basia Kurdej-Szatan wróci do serialu!

Basia Kurdej-Szatan wróci do "M jak miłość"? Zobaczcie wideo!

Gwiazda ma ostatnio mnóstwo obowiązków!

