Barbara Kurdej-Szatan jest pod ogromnym wrażeniem młodej zwyciężczyni dziecięcej Eurowizji. Jak mówi przed kamerą Party.pl, Roksana Węgiel to urodzony talent. Wyznała nam też, że ciągle puszcza sobie jedną z piosenek w wykonaniu Roksany. Nie chodzi jednak o zwycięski hit eurowizyjny - "Anyone I Want To Be". A o jej wykonanie piosenki Prince’a - „Purple Rain” z finału „The Voice Kids Poland”. Pamiętacie?



Zobaczcie ten występ:

Też Was poruszył tak jak Basię?

Młoda gwiazda - Roksana Węgiel