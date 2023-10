Basia Kurdej-Szatan chciała wystąpić w "Dziewczynach z Dubaju"? Podczas Flesz Fashion Night 2021 porozmawialiśmy z aktorką o nowym filmie Dody. W rozmowie z Party.pl przyznała, że poruszała temat filmu z Marią Sadowską. Dlaczego się nie zdecydowała? Wszystkiego dowiecie się z naszego najnowszego wywiadu.

Basia Kurdej-Szatan starała się o rolę w "Dziewczynach z Dubaju"?

"Dziewczyny z Dubaju" to jedna z najbardziej oczekiwanych premier kinowych tej jesieni. Obraz ma trafić do kin już w listopadzie. Tymczasem w sieci pojawił się trailer, który wzbudził sporo kontrowersji. Niektórzy twierdzą, że jest bardziej zachętą dla młodych dziewczyn do "dubajskiego" życia niż przestrogą jak to zapowiadała Doda. Producentka w rozmowie z Party.pl przyznała, że:

Słusznie, bo na początku to jest zawsze zachęta. Nie sądzę, żeby escorta wchodziła wchodziła w ten świat dlatego, że byłoby to zniechęcające.

W filmie Dody wystąpi sporo gwiazd. Podczas modowej imprezy Flesz Fashion Night, zapytaliśmy muzę Tomaotomo, Barbarę Kurdej-Szatan czy myślała o tym, by zagrać w filmie Dody. Aktorka przyznała, że nie, chociaż rozmawiała na ten temat z Marią Sadowską, reżyserką "Dziewczyn z Dubaju":

Nawet rozmawiałam z Marysią ale mówiła, że tam są role młodszych dziewczyn i nie, nie byłam na castingu.

Barbara Kurdej-Szatan podkreśliła, że chętnie wybierze się na premierę. Ma ku temu konkretny powód. Jaki? Przekonacie się, oglądając nasz wywiad z aktorką.