Barbara Kurdej-Szatan opowiedziała nam o kulisach filmu, który wywołał naprawdę sporo emocji wśród fanów aktorki i "Tańca z Gwiazdami". W jednym z odcinków tanecznego show został wyemitowany krótki filmik, w którym Basia zabrała Jacka Jeschke w swoje rodzinne strony, do Opola. Gwiazda spotkała się wówczas z przyjaciółkami i... byłym chłopakiem! Basia Kurdej-Szatan nie potrafiła wówczas opanować wzruszenia, kiedy zobaczyła Łukasza Jóźwiaka, z którym spotykała się przez 7 lat. Niestety, film w którym pojawił się były chłopak aktorki nie wszystkim przypadł do gustu, a niektórzy internauci ostro ją krytykowali. Teraz Barbara Kurdej-Szatan zdradziła nam, co naprawdę działo się podczas nagrań i jak zakończyła się historia z jej byłym! Czy mężczyzna nie miał żalu, za to, że zrobiło się o nim tak głośno?

