W trzecim odcinku najnowszej odsłony "Tańca z gwiazdami" nie brakowało emocji! Program opuściła jedna z faworytek jury - Joanna Lazer, czyli "Ruda" z zespołu "Red Lips". Najwięcej punktów zdobyła zaś Basia Kurdej-Szatan, która wyrasta na faworytkę tej edycji.

Basia, w srebrzystej sukni, zatańczyła z Jackiem Jeschke efektownego fokstrota.

Jej występ bardzo przypadł do gustu większości fanów programu. Małą burzę wywołał jednak filmik, który pokazano bezpośrednio przed występem Basi. Dlaczego?

W filmiku pokazano wyprawę Basi i Jacka do rodzinnego miasta aktorki - Opola. Z miastem jest do dziś bardzo związana, co podkreślała w wideo. Ważnym miejscem dla niej jest opolski amfiteatr, gdzie Basia śpiewała w chórze. Na filmiku mogliśmy zobaczyć jej spotkanie z koleżankami z zespołu. Razem dały naprawdę imponujący występ.

Basia Kurdej-Szatan zawiozła też Jacka i ekipę "Tańca z gwiazdami" na ZWM, czyli osiedle w Opolu, gdzie się wychowywała. Tam pokazała światu swoich przyjaciół oraz... Łukasza Jóźwiaka, swojego pierwszego chłopaka! Jak się okazało, Basia i Łukasz byli ze sobą 7 lat. I mają mnóstwo wspólnych wspomnień. Aż się gwieździe zakręciła łezka w oku.

Nie wszystkim spodobał się filmik przed występem. Pod zdjęciem aktorki z "Tańca z gwiazdami" wywiązała się dyskusja, na którą odpowiedziała sama Basia.

I dalej:

(...) On jeszcze mówi „to było wspaniałe 7 lat”. Co czuje ten biedny mąż jak to ogląda? Nikomu nie byłoby miło. Można się uznać to za luz i dystans do siebie w rozmowie z grupką przyjaciół ale nie jak widzi to tysiące obcych ludzi. Każdy uczestnik na pewno ma prawo zadecydować co umieścić w filmiku promującym ich występ. Ona na to się godząc pokazała, że nie do końca jest dojrzałą osobą. Współczuje temu mężowi